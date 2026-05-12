11日午後、東京・板橋区で2階建ての建物で火事があり、3人がケガをしました。リチウムイオンバッテリーが充電中に爆発したことが原因とみられています。■「家が揺れた」爆発一時騒然…何が？灰色の煙が、建物を覆うようにして勢いよく噴きだします。11日午後、東京・板橋区でおきた火事。東京消防庁のポンプ車など29台が出動し、あたりは一時騒然となりました。近くにいた人「バッテリーが燃えている。機械が燃えているような臭