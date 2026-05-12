アメリカのホワイトハウス特派員夕食会でトランプ大統領を暗殺しようとしたとして起訴された男が裁判所で無罪を主張しました。コール・トーマス・アレン被告（31）は4月25日に行われたホワイトハウス記者会の夕食会でトランプ大統領暗殺未遂や、シークレットサービス職員に対する発砲など4つの罪に問われています。アレン被告は11日、ワシントンの連邦裁判所に出廷し、罪状認否で弁護士が無罪を主張しました。また、弁護士はブラン