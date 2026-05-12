気象予報士の穂川果音が11日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」水着姿も「魅力的」（15枚）170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。昨年は水着姿を披露し話題を呼んだ。そんな彼女が「緑と海を感じにお出かけしてきたよさて、どこでしょう？？