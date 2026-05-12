藤石波矢と辻堂ゆめによる小説『昨夜は殺れたかも』（講談社タイガ）が、吉野北人と鈴木愛理をダブル主演に迎えて実写映画化され、10月23日に公開することが決定した。【動画】愛し合う夫婦の殺し愛『昨夜は殺れたかも』特報原作『昨夜は殺れたかも』は、「今からあなたを脅迫します」シリーズの藤石波矢と、『いなくなった私へ』で第13回『このミステリーがすごい！』大賞優秀賞を受賞した辻堂ゆめ、ミステリー小説界の気鋭作