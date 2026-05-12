タレントの辻希美が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。高校1年生の長男のために作った弁当を公開した。【写真】おいしそう！辻希美の手作り弁当辻は「今日からまた1週間が始まったね」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。おにぎりや卵焼き、ブロッコリー、パスタなどのおかずが並び、デザートにはキウイも添えられている。ハッシュタグでは「#高一弁当」と記し、「今日は起きるのしんどかったぁ」と明