黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話が11日に放送され、茉莉（黒木）が「選挙の天才」とあがめる“ガラさん”こと五十嵐（岩谷健司）の活躍が描かれると、ネット上には「近所にいてほしい」「私も行きたい」「良い人やん…」といった反響が寄せられた。【写真】第4話でも「セリフがよすぎ」と称賛が集まったあかり（野呂佳代）あかり（野呂佳代）がついに都知事選への立候補