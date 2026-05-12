NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が、11日に自身のInstagramを更新し、アイウェアにジャケットを羽織った姿を私服姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】いつもと一味違う！本郷柚巴の“大人のお姉さん”スタイルほかグラビアオフショットもNMB48時代から自慢のバストを武器にグラビアを席巻し、昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースした本郷。この日は「しあわせ」の一言とともに、飲食店でのひとときを公開