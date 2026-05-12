親の老後について、「いつかは話し合わなければならない」と思っている人も多いのではないでしょうか。親がどんな老後を送りたいのか、自分たちで暮らせなくなった場合はどうするのか……心配は尽きませんよね。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 母の「施設に入る」宣言 先日、実家に帰省したときのことです。 母との会話の流れで、老後の過ごし方の話になりました。 そのとき、母がさらりと「あ、老後はあなた