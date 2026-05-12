お笑いコンビ「タイムマシーン３号」の山本浩司と関太が１１日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。山本の名前の由来が明かされる一幕があった。この日の番組では、サプライズで山本、関の家族も出演。山本の名前の由来について聞かれた母・光枝さんは「主人が野球が好きで」と「ミスター赤ヘル」と言われた山本浩二さんから取ったことを明かした。しかし、ＭＣの上田晋也に「お母さんも山本浩