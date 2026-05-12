日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。【画像】麻薬取締法違反容疑で書類送検されたサントリーHD前会長の新浪剛史氏◆◆◆新浪前会長との因果サントリーホールディングス（HD、鳥井信宏社長）が、第一三共（奥澤宏幸社長）から鎮痛剤「ロキソニン」や総合かぜ薬「ルル」などを手掛ける一般用