マルセロ・ヒアンがレジェンドたちへの思いを引き継ぐ昨季、サガン鳥栖からFC東京に期限付き移籍し、今季から完全移籍を果たしたFWマルセロ・ヒアン。青赤のブラジル人ストライカーにFC東京への思いを聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全3回の3回目）◇◇◇今季から、かつてFWアマラオ、FWルーカス、FWディエゴ・オリヴェイラら、ブラジル人ストライカーが背負ってきた背番号9を引