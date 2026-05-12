三浦璃来氏と木原龍一氏による“りくりゅう”ペアは、いかにして誕生したのか。コーチをつとめたブルーノ・マルコット氏と、日本スケート連盟フィギュア強化部長の竹内洋輔氏が「“りくりゅう”ペア誕生」の瞬間を語った。【画像】左から渡部文緒トレーナー、ブルーノ・マルコットコーチ、竹内洋輔強化部長◆◆◆見たこともないような高さ2019年5月12日、運命の日が訪れる。連盟のカップル競技育成策は9年目に入っていた。マル