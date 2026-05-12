投資家としても知られる杉村太蔵が今最も注目しているのは「オルカン」でもなく「S＆P500」でもなかった。「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より一部抜粋し、インデックス投資では利益を最大化できない理由とおススメしたい投資方法を伺った。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】この記事の写真をすべて見る◆◆◆「私はピラミッドの最底辺だった」――投資家としての杉村さんの原点は、大学中退後