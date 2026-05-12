〈“オルカン”や“S&P500”もいいけど…投資家として巨万の富を築いた杉村太蔵が今最も薦めたい投資方法〉から続く「過去最高のポテンシャル」と言い切る日本株の投資先を選ぶ際に杉村太蔵が参考にしているのは誰でもアクセスできる“あの文書”だった――。「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より、一部抜粋し、太蔵流銘柄選びの極意をお伝えする。（全2回の2回目／最初から読む）【画像】この記事