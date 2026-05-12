今回は、以前から不思議に思っていた「言説」について書いてみたい。それは「売れなくなった芸能人・芸人は左傾化する」である。「売れない芸能人は左翼になる」という言い方もSNSやネットではよく見かける。芸能人が政治や社会問題について口にするとこうした言説が飛ぶ。【画像】「単なる『産経嫌い』になってしまったようだ」とコラムに書いた産経新聞「辺野古報道読み比べの大きな気づきはそこにあった」※注「右翼」「