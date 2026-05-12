安達3尉と木村3曹は釧路市内に残留する6連隊に合流。上官を失った小隊の指揮を委ねられた安達は、対戦車弾を奪い返す作戦に出ることに……。【続きを読む】「貴様らなんて吹き飛ばしたっていいんだ！」ワグネル隊に対するロシア軍将校の“冷酷な対応”第9話〈後編〉へ続く〈「貴様らなんて吹き飛ばしたっていいんだ！」ワグネル隊に対するロシア軍将校の“冷酷な対応”〉へ続く（柏葉比呂樹,砂川文次）