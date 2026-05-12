〈《対戦車弾を取り戻せ》迫り来るロシア軍に対抗するには“一撃必殺”の兵器が必要なんだ!!〉から続く 至近距離でのロシア兵との銃撃戦を制し、安達らは対戦車弾を奪い返すことに成功する……。「小隊」第9話 前編を読む次回は5月26日（火）更新予定です。（柏葉比呂樹,砂川文次）