お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（46）が11日放送のテレビ朝日系『サンド＆キスマイの気になるマン』（後8：40）に出演。姿勢矯正生活を実践した結果、ウエストに驚きの効果が表れた。【写真】8.5キロのダイエットに成功！水着姿でプールを楽しむ川村エミコ川村の検証前の体重は74.5キロ、ウエストは104センチという状況。番組で川村は、食事制限などは行わず、ただ姿勢を保つことを意識して生活。また「かかとを壁につけ