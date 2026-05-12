アウトドアを担当していることもあって、山登りは私の大切な趣味のひとつです。山のテン場でキャンプをしながら、周りをのんびり散策する時間は何物にも代えがたい楽しさがありますよね。ただ、登山の頻度は良くて数ヶ月に1回という、お世辞にもガチ勢とは言えないライトハイカー。当然ながら体力はお察しの通りですので、担ぐ荷物は軽ければ軽いほど良い、というのが正直な本音なんです。たぶん私と同じように、パッキングのたび