リザーブとしてF1を見守り続けている角田(C)Getty Images電撃的な交渉が水面下で進んでいるようだ。現在、F1の名門レッドブルでリザーブドライバーを務める角田裕毅は、来年からのF1復帰の道を模索し続けている。【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返った攻防をチェック昨年は、まさに激動だった。開幕して間もない第3戦の日本GPを前に姉妹チームであるレーシング・ブルズからレッドブルのセカンドドライ