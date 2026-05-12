All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、東京都在住45歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：アセットナビさん年齢性別：45歳男性同居家族構成：本人、妻（42歳）、長女（12歳）居住地：東京都住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：正社員世帯年収：本人1100万円、妻400万円現預金：1500万円リスク資産：3500万円「子