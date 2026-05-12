真夏の炎天下、自転車で保育園まで娘を迎えに行ったけど、熱くなった座面には娘を座らせられなくて......。【衝撃の体験】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…運転手が私に告げた言葉東京都在住の50代女性・るんじゃらんさんの体験談。（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、