WHO＝世界保健機関は、新たに1人、ハンタウイルスへの感染が確認され、これで感染者は7人になったと発表しました。感染者は今後さらに増える可能性があります。WHOは11日、オンライン会見を開き、ハンタウイルスへの感染が新たに1人確認され、感染者は7人になったと発表しました。新たに確認されたのはフランス人の女性で、集団感染が疑われているクルーズ船の乗客で、10日にフランスに向かう航空機の中で症状を発症し、その後、感