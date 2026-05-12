アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対するイランの回答について、「ばかげたものだ」と批判し、受け入れられないと改めて主張しました。トランプ大統領「イランは受け入れ不可能なばかげた回答を送ってきた。核兵器の所有は認められない。手にしたら1時間以内に使用するだろう」トランプ大統領は11日、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対して、イラン側から「ごみのような文書が送られてきた」と述べ