相続と聞くと、預金や株式などの金額に目が向きがちです。しかし、実際の話し合いでは、金額だけでは判断しにくい財産が含まれることもあります。特に家や土地は家族の生活や思い出に関わるため、相続人ごとに受け止め方が異なります。 本記事では、預金が少なくても家や土地がある相続で確認しておきたい点を解説します。 相続は財産の多さより、分けることが難しい場合にもめやすい 相続でもめる原因は、財産の