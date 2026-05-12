ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１２日、生放送された。１１日はスタジオにはいなかった総合司会の安住紳一郎アナウンサーだが、この日は「昨日は番組の取材のためスタジオを留守にしましたが、きょうから戻ります」とあいさつ。そして「昨日はですね、スキージャンプの高梨沙羅さんの話を聞いてきました。この番組で来週か再来週になると思いますがオンエアしますので、ぜひご覧いただきたい