フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが、娘との２ショットを披露した。１２日までに自身のインスタグラムを更新し「いつの間にか、肩が並ぶ高さに育って最近は時々親友」と娘への思いをつづった秋元さん。「娘の成長と、いつも助けてくれる私の母にも感謝」と記し、娘と肩を組んで歩く姿やケーキを前にニッコリの写真をアップした。フォロワーは「お子さん、大きくなられましたね。本当に時間の経（た）つのは早い者です