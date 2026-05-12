百人一首は、いまでも教育現場で重宝されている優れた教材だ。なかでもよく知られているのが「五色百人一首」と呼ばれる色分けされたもので、小学校だけでなく、中学校でも熱心に取り組まれている。その五色百人一首の進化形、『五色百人一首THEKIMARIJI』が今年リリースされた。この機会に、改めて教材としての百人一首につき考察した長谷川博之氏の特別連載をお届けする。『長谷川博之の「圧倒的実践日誌」1』（トークライン