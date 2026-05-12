2026年5月7日午後3時。日経平均株価は前日比+3,320円高の6万2,833円で大引け、終値で史上最高値を更新した。一日の上昇幅3,320円は2024年8月6日の3,217円を超え、過去最大である。ところが、この「過去最大の上昇」を裏側からめくると、半年前の記事〈「日経平均5万円突破も、あなたの『持ち株が上がらない』ワケ〉でも指摘したその構造の問題が、ますます深刻になっていることが浮き彫りとなる。SNSでは相変わらず「自分の持ち株