商社の決算が出そろった。中でも、好成績を上げた三菱商事を取り上げる。三菱商事といえば「国の通商・外交部門」を担う民間企業といっても過言ではないだろう。日本を代表する企業である。累進配当政策の元祖的な存在だが、たった5年で取得配当利回りが超高配当化、加えて株価も大きく上昇した。では実際に三菱商事に5年前に投資していたら、株価は何倍に、取得配当利回り（簿価に対する配当利回り）は何％になっているのか。個人