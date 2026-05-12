バスケットボールBリーグのB1チャンピオンシップ(CS)は11日に1試合が行われ、準決勝進出の4チームがそろいました。勝った方が次のラウンドに進む「GAME3」では、千葉ジェッツが群馬クレインサンダーズに72−68で勝利。後半に入り逆転すると、4点差で逃げ切りました。前の試合で無得点だった金近廉選手が4本の3ポイントシュート決めるなど、14得点と奮闘。同地区のライバルに対して、先に1敗してから2連勝の逆転勝利で勝ち上がりま