ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人（２９）と歌手、俳優の鈴木愛理（３２）が、小説家の藤石波矢氏と辻堂ゆめ氏が競作した人気ラブサスペンス小説「昨夜は殺れたかも」の実写映画化（１０月２３日全国公開）でＷ主演することが１１日、分かった。妻には素性を明かしていない元ヤクザ・藤堂光弘役の吉野は「かなり振り切ったお芝居に挑戦したので、とても楽しみながら演じることができました」と回想。「鈴木愛理さんとはすぐに