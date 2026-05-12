実家のタンスを整理していたところ出てきたのは、これまで一度も見たことのない約60年前の母の振袖。そんなエピソードと共に鮮やかな絞りの柄が特徴的な着物の写真がThreadsに投稿されると1万件近い“いいね”を集め、「これは美しい…」と状態の良さに注目が集まりました。【写真】整理中に、父にお願いしたのは……投稿したのは、夫と猫2匹と暮らすmiuさん（@miumiu424）です。miuさんがこの亡き母の振袖を見つけたのは、実家の