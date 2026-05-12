格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）を終えて榊原信行ＣＥＯ（６２）が独占インタビューに応じ、今後の展望を激白した。イルホム・ノジモフ（ウズベキスタン）を破り、ルイス・グスタボ（ブラジル）が新王者となったライト級戦線の行方は…。そして夏の祭典「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．５浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）のマッチメークにも言及だ。――メ