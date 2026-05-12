熊本市と合志市をつなぐ熊本電鉄は、運転士不足が解消したとして、5月11日に減便前のダイヤに ほぼ回復しました。 【写真を見る】"中抜き勤務"が遠ざけた？9人の運転士が4人に激減した熊本電鉄1年3か月で減便ダイヤを回復させた働き方改革は「〇〇採用枠」 運転士が確保できた背景には、画期的な採用方法や柔軟な働き方がありました。 運転士が半分以下に…避けられなかった減便 熊本電鉄では、おととし、退職希望者が相