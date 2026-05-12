新潟県佐渡市で5月から本格的に始まるクロマグロの水揚げシーズンに向け、新しい漁船が導入されました。関係者は大漁となることを期待しています。 8日、佐渡市の黒姫漁港に到着した新しい定置網漁船。 内海府漁業生産組合が3億円をかけ建造したもので、船体は全長24m総重量19トン、一度に積める魚の量は現在使っている漁船と比べ3割以上増えるといいます。 【佐渡海府寒ぶり大漁まつり元実行委員長山口栄一郎さん】