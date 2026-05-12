Ｖ逸が続く要因は？大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が日本相撲協会に「右ハムストリングス損傷、約２週間の安静を要する見込み」との診断書を提出して休場した。初日に小結高安（田子ノ浦）との取組で右太もも裏を肉離れ。師匠の立浪親方（元小結旭豊）は「足を引きずっているので相撲を取れない。横綱ではなく私の判断。（豊昇龍本人は）残念そうな顔をしていた」と説明した。