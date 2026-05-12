バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）に?顔?としての活躍を期待する声が上がっている。昨季はネーションズリーグ、世界選手権での４強入りに貢献。世界選手権の３位決定戦はブラジルに敗れるも、チーム最多の３４得点を挙げるなど、攻撃の軸として躍動した。今季は２０２８年ロサンゼルス五輪を見据える上で重要なシーズン。アジア選手権（８月、中国）で優勝を果たせば、最短で五輪切符獲得が決まる。１１日の取