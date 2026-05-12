米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）のロゴ＝1月、ミシガン州デトロイト（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は11日、米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）がIT部門の従業員500〜600人程度を削減すると報じた。コスト圧縮に加え、新たな技術分野に対応できる人材に入れ替える狙いがあり、削減対象は世界各地のGM拠点に及ぶ見通し。事情に詳しい関係者の話として伝えた。11日から対象者への通知