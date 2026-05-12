不振続く侍右腕の苦悩とは――。今春開催されたＷＢＣに出場したソフトバンクの松本裕樹投手（３０）は、今季ここまで１１試合に登板して１勝２敗、２ホールド、４セーブ、防御率４・２２。昨季は「最優秀中継ぎ投手」に輝いたが、故障や不調が目立つＷＢＣ組の例に漏れず苦しんでいる。その胸中に迫った。９日のロッテ戦（みずほペイペイ）では同点の９回からマウンドに上がり、決勝弾を含む４連打を浴びるなど精彩を欠いた。