アイドルイベント「ＩＣＯＮＩＣＭＯＭＥＮＴＳＬＩＶＥ！」が１１日、名古屋市内のＺｅｐｈｙｒＨａｌｌで行われ、カミングフレーバー、高嶺のなでしこ、ラフ×ラフ、カラフルスクリーム、手羽先センセーションなど１１組の女性アイドルたちが熱いステージを繰り広げた。大トリを務めた「ＳＫＥ４８ミミフィーユ」は１曲目の「Ｓｐｅａｋｈｏｎｅｓｔｌｙ」から全力パフォーマンス。倉島杏実（２０）、大村杏（２０）