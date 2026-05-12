足元が揺らぐ王者の試合で、敗戦の９回に別の物語が生まれたことが話題となっている。ドジャースは１０日（日本時間１１日）に本拠地ドジャースタジアムでブレーブスに２―７で敗れ、同一カード２連敗。２４勝１６敗でパドレスと並ぶナ・リーグ西地区首位に踏みとどまっているが、直近１０試合は４勝６敗。昨季の圧倒感は薄れ、独走ムードにも影が差している。象徴的だったのが、大谷翔平投手（３１）の沈黙だ。この日は４打数