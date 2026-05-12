大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）を突き落として連勝発進した。春場所を制して２年ぶりに大関復帰。?再デビュー?の場所で上々の滑り出しに「相手を見ながら。良かったと思います。一番一番、気持ちですね」と手応えを口にする。初日の取組で右太もも裏を痛めた横綱豊昇龍（２６＝立浪）が、この日から休場。２横綱１大関が不在の状況にも「全く意識