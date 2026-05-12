岐阜市の長良川で5月11日、初夏の訪れを告げる鵜飼が開幕しました。夏の風物詩として受け継がれる「長良川鵜飼」は、1300年以上の歴史を持つとされています。11日はおよそ700人の観光客らが船に乗り込み、鵜舟が横一線になって浅瀬にアユを追い込む「総がらみ」などに歓声を上げました。市によりますと、観覧船の予約数は11日時点で6万2000人余りと好調で、今年は去年を上回る8万5000人以上の乗客を見込んでいるということ