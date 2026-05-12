ザ・ウィークエンド（The Weeknd）の7年ぶりとなる来日公演が決定した。2026年9月20日（日）にベルーナドーム（西武ドーム）にて開催され、スペシャル・ゲストとしてCreepy Nutsと\ØU$UK€ \UK1MAT$Uの出演も発表されている。今回の来日は、男性ソロ・アーティストとして史上最高の興行収入を記録した超大型スタジアム・ツアー「After Hours Til Dawn Tour」の一環として実現するもの。2018年12月の幕張メッセ公演以来と