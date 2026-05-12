米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33） 米2年債 3.949（+0.065） 米10年債4.410（+0.056） 米30年債4.982（+0.049） 期待インフレ率2.484（+0.024） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。イラン情勢が依然として混迷し、原油相場の上昇が利回りを押し上げた。今週の米中首脳会談を前に何らかの道筋が見えることを市場は期待していたが、状況に進展はないよう