ドル円、買い戻し優勢イラン紛争の長期化への懸念ベッセント財務長官が来日＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買い戻しが優勢となり、東京時間早朝の１５６円台半ばから１５７円台に買い戻された。依然としてイラン情勢に出口が見えず、長期化するのではとの懸念が再び台頭している。 ただ、一方的に上昇する展開にはなっていない。中東情勢については、市場も成り行きを見守る姿勢を次第に強めており、