「自宅に置くよりも安心！」「貴重な品物を安全に保管します」――万全なセキュリティを謳い、利用者を獲得してきた貸金庫。近年、その存在意義が問われる事件が相次いでいる。【検証】結局安心なのは銀行の金庫か自宅の金庫か…コレクターが導き出した判断は2024年、大手メガバンクの行員が、貸金庫に預けられていた総額17〜18億円相当の金品を着服していたことが発覚した。そして、4月27日には民間の貸金庫から4〜5億円の現金