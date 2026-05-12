日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１２日に生放送された。冒頭で総合司会の水卜麻美アナウンサーと火曜パーソナリティーを務めるお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大が声を合わせて番組開始のあいさつ。それから水卜アナは岡部に「ちょっと５月独特の疲れが出てくる頃なんですけれど、何かがんばれる方法ありますか？」と語りかけた。岡部は「あの〜気になるグミ全部買ってみる。手っ取り早くド