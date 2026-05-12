米大リーグが１１日（日本時間１２日）、先週（４日から１０日）の週間ＭＶＰを発表し、ア・リーグはロイヤルズのＢ・ウィット内野手が２７打数１１安打の打率４割７厘。３本塁打のうち９日タイガース戦では右翼線の打球で快足を飛ばしランニング本塁打とした。通算３度目の受賞。ナ・リーグは２試合に先発し２勝０敗、１５イニング自責点０のフィリーズのＣ・サンチェス投手が初の受賞となった。